هل يجسد محمد رمضان شخصية العندليب عبدالحليم حافظ؟

قال محمد شبانة، ابن شقيق العندليب عبدالحليم حافظ، إنّه يهدف لإنتاج مشروع سينمائي وآخر درامي، بالإضافة إلى عمل وثائقي عن العندليب الراحل؛ لا سيما أنّ ما جرى تقديمه من قبل، لم يكن بالمستوى الذي يليق بقيمته واسمه ومشواره الفني الكبير، مشددًا على أنّ الأمر ليس مجرد فكرة، لكنه هدف أساسي بالنسبة له.

أسباب فشل فيلم العندليب

وأضاف «شبانة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ فيلم «حليم» الذي قدمه الفنان الراحل أحمد زكي، كان يمر خلاله بفترة مرضية، لكن مسلسل «العندليب» الذي قدمه الفنان شادي شامل، كان سيئا للغاية بشهادة مخرجه جمال عبد الحميد، لافتًا إلى أنّ العمل الجديد سيكون تحت إشرافه كي يرى جمهور الفنان الراحل، من خلاله، الجانب الإنساني للعندليب.

تجسيد محمد رمضان لشخصية عبدالحليم حافظ

وتابع أنّه رغم حبه للفنان محمد رمضان، واختصاصه بإهدائه آخر كرافتة للعندليب عبدالحليم حافظ؛ إلا أنّه لا يراه مناسبًا لتجسيد حياته، مشيرًا إلى ترشيح الفنان محمود الغندور لأداء الدور، لأنه أفضل من يجسد شخصية عبدالحليم.