مواعيد تدريبات براعم الجودو ضمن المشروع القومي للموهبة في أسيوط

أعلنت الإدارة العامة للرياضة التابعة لمديرية الشباب والرياضة في أسيوط، عن مواصلة تدريبات الجودو لمرحلة البراعم، ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي الإدارة العامة للموهبة الرياضية التي تجري 4 أيام أسبوعيا.

مواعيد تدريبات براعم الجودو

وقال أحمد السويفي، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط لشؤون الرياضة، إن تدريبات الجودو لمرحلة البراعم تعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، إذ تتولى نٌخبة مٌتميزة من المدربين الأكفاء إعداد اللاعبين للانضمام للمنتخبات القومية في مختلف البطولات المحلية والدولية.

اكتشاف المواهب الرياضية

وأضاف وكيل مديرية الشباب والرياضة في أسيوط أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد أهم المشروعات الواعدة للرياضة المصرية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة ورعايتهم، وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.