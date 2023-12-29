بدء أعمال رصف شوارع منفلوط ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال رصف شوارع مدينة منفلوط لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين ضمن الخطة الاستثمارية، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقا لخطة التنمية المستدامة، وتنفيذا لرؤية مصر2030.

تطوير شوارع مدينة منفلوط

وأوضح محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، أنه تم رصف عدد من الشوارع منها شارع البنك الأهلي، على أن يتم استكمال الخطة الموضوعة مسبقًا برصف شارع جمال عبدالناصر، والمستشفى المركزي، وميدان القلعة والجيش ومحمود أبوحسين والكاشف وعمر بن الخطاب، ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024، لافتا إلى تجريف ورفع مخلفات التجريف والتأكيد من سلامة البنية التحتية والمرافق وكشط وصنفرة الطريق وتسويته وتمهيده وورش الطريق بمادة المازوت ووضع طبقة الأسفلت النهائية لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، فضلاً عن وضع بلدورات وتركيب الإنترلوك.

المتابعة الميدانية لأعمال التطوير

وأوضح أنه بناء على تعليمات محافظ أسيوط بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لمراحل وأعمال الرصف، تابع المهندس محمد عبدالناصر المشرف على أعمال الرصف بمدينة منفلوط، وصلاح السيد حماد مسؤول إدارة الطرق ومسؤول الإشغالات، للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق.