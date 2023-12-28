انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة أسيوط غدا

تجرى غدًا الجمعة، انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة أسيوط، بين 3 مرشحين على مقعد رئيس مجلس الإدارة و12 مرشحا على مقاعد الأعضاء.

وتبدأ الانتخابات بنادي قضاة أسيوط من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الخامسة مساءً بإشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار أحمد محمود عبدالرحمن رئيس محكمة الاستئناف بأسيوط ورئيس اللجنة، وكل من المستشار أيمن الجبالي والمستشار أيمن أبو سداح.

منصب رئيس مجلس الإدارة

ويتنافس على منصب رئيس مجلس إدارة نادي قضاة أسيوط 3 مرشحين هم المستشار محمد ابوسيف، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة أسيوط السابق، والمستشار عمر غانم، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أسامة عبدالمعز، نائب رئيس محكمة النقض.

مقعد المستشارين

ويتنافس على مقعد المستشارين 6 مرشحين يجري اختيار 4 مرشحين من بينهم وهم: المستشار أحمد عيسى كدواني والمستشار محمد ماهر فرغلي، والمستشار خالد الطاهر والمستشار أحمد عبدالراضي والمستشار هشام قرشي والمستشار محمود طايع.

مقعد رؤوساء المحاكم

كما يتنافس على مقعد رؤوساء المحاكم والقضاة 6 مرشحين سيجري اختيار منهم 4 مقاعد وهم: المستشار طاهر ابوزيد والمستشار حسام البدري و المستشار محمود يحيي، والمستشار أحمد مراد، والمستشار محمد عكاشة والمستشار عصام عزوز .