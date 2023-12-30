جداول امتحانات الشريعة الإسلامية للفرق الأربعة في «الدراسات العربية بنات» بالمنصورة

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، شعبة الشريعة الإسلامية، للفرق الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ومن المقرر انطلاقها الاثنين 8 يناير المقبل.

جداول امتحانات شعبة الشريعة الإسلامية

تستعرض «الوطن» جدول امتحانات شعبة الشريعة الإسلامية الفصل الدراسي الأول 2023-2024، وفقا للصفحة الرسمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة كالآتي:

جدول امتحانات الفرقة الأولى.. صباحي

الاثنين 8 يناير 2024: تاريخ التشريع الإسلامي من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 مساء.

الخميس 11 يناير 2024: تفسير آيات الأحكام من الساعة 10 صباحا وحتى 12 مساء.

الاثنين 15 يناير 2024: اللغة العربية نحو وصرف من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 مساء.

الخميس 18 يناير 2024: علوم الحديث من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 مساء.

الاثنين 22 يناير 2024: اللغة الأجنبية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 مساء.

جدول امتحانات الفرقة الثانية.. مسائي

الاثنين 8 يناير 2024: قضايا فقهية من الساعة 1 مساء إلى الساعة 3 مساء.

الخميس 11 يناير 2024: اللغة العربية «نحو وصرف» من الساعة 1 وحتى الساعة 3 مساء.

الاثنين 15 يناير 2024: تفسير آيات الأحكام من الساعة 1 وحتى الساعة 3 مساء.

الخميس 18 يناير 2024: توحيد من الساعة 1 وحتى الساعة 3 مساء.

جدول امتحانات الفرقة الثالثة.. صباحي

الاثنين 8 يناير 2024: أحوال شخصية للمسلمين من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 مساء.

الخميس 11 يناير 2024: تفسير آيات الأحكام من الساعة 10 صباحا وحتى 12 مساء.

الاثنين 15 يناير 2024: اللغة العربية بلاغة وأدب من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 مساء.

الخميس 18 يناير 2024: مناهج الدعوة في الإسلام من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 مساء.

الاثنين 22 يناير 2024: اللغة الأجنبية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 مساء.

جدول امتحانات الفرقة الرابعة.. صباحي

الاثنين 8 يناير 2024: قواعد الفقه الكلية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 مساء.

الخميس 11 يناير 2024: تفسير آيات الأحكام من الساعة 10 صباحا وحتى 12 مساء.

الاثنين 15 يناير 2024: اللغة الأجنبية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 مساء.

الخميس 18 يناير 2024: اللغة العربية بلاغة وأدب من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 مساء.

الاثنين 22 يناير 2024: قاعة البحث في قواعد الفقه الكلية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 مساء.