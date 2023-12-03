أمين الفتوى: الشريعة الإسلامية أولت اهتماما كبيرا لأصحاب الهمم

قال الشيخ طاهر زيد، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنَّ الشرع الإسلامي وضع أحكامًا شرعية خاصة بذوي الهمم، وفصل لكل حالة الحكم الشرعي طبقا لحالتهم، لافتًا إلى أن القرآن الكريم تعامل معهم على أنهم من أصحاب الأعذار، مستنداً في تصريحاته إلى آيات من القرآن الكريم.

«زيد»: علينا أن نشكر القيادة السياسية لرعايتها ذوي الهمم كأولوية

وأضاف «زيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، «لما نشوف القانون كيف وصف أصحاب الهمم، علينا أن نشكر القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى على جهوده فى المكانة الكبيرة والرعاية التى أولاها لهم، حتى أصبح أى شخص من أصحاب الهمم أصبح يشارك فى المجتمع ويقدم ألإكاره وتطلعاته، وهذا ما ينطبق مع النموذج النبوى فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت يهتم بأصحاب الهمم».

أصحاب الهمم في أحاديث النبي محمد

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «سيدنا النبي محمد كان يهتم بأصحاب الهمم ويوليهم اهتماما خاصا، وهذا ما جاء فى الحديث النبوي الشريف: أنَّ امْرَأَةً كانَ في عَقْلِهَا شيءٌ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ لي إلَيْكَ حَاجَةً، فَقالَ: يا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ، حتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ، فَخَلَا معهَا في بَعْضِ الطُّرُقِ، حتَّى فَرَغَتْ مِن حَاجَتِهَا».