أمين الفتوى: الشريعة الإسلامية تعتبر التعدي على حقوق الطفل المالية من أكبر الكبائر

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية، اهتمت بحقوق الطفل؛ لأنه هو حاضر اليوم وقائد المستقبل، ومن ثم اهتمت بنشأة الأطفال وحسن تربيتهم، وغرز فيهم تعاليم الدين وحقوق الوطن، وحسن المعاملة مع الآخرين.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الشريعة الإسلامية اهتمت بالطفل، حتى اعتبرت التعدي على حقوقه المالية من أكبر الكبائر، وهذا بنص قرآني عن حقوق الطفل اليتيم»، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا».

أمين الفتوى: سيدنا النبي كان يراعي كل حقوق الطفل

وتابع: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لنا الضعيف أمير الركب، وهذا يعني لو عندك طفل صغير بتمشي على مشيه، وكل هذا مراعاة لكل أحوال الطفل النفسية والاجتماعية».