اعتقلت فلسطينيا.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام مدن الضفة الغربية

استمر جنود الاحتلال الإسرائيلي، في سياسة الاقتحامات والاعتقالات في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت آليات الاحتلال، مدينة جنين وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة.

ومساء اليوم، اعتقلت القوات الإسرائيلية شابا يدعى خلدون عرب محاميد من قرية عانين غرب جنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وأصيب عدد من الفلسطينيين، بالاختناق خلال مواجهات اندلعت على جسر حلحول شمال مدينة الخليل عقب إغلاقها المدخل الشمالي للمدينة الخليل.

ارتفاع عدد الآليات المستهدفة في الدرج والتفاح إلى 72 آلية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الفصائل الفلسطينية، استهداف 20 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 48 ساعة، في منطقتي الدرج والتفاح ليرتفع عدد الآليات المستهدفة في المنطقتين إلى 72 آلية، مؤكدة في بيان عبر «تليجرام»، تدمير دبابتين من نوع «ميركفا» بقذائف «الياسين 105» بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة باسم «أونروا»، أشارت في وقت سابق، إلى استشهاد ما لا يقل عن 308 فلسطينيين وإضابة 1095 آخرين في قطاع غزة منذ بدء «السيوف الحديدية»، بعدما لجأوا إلى منشآتها، مضيفة في بيان عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، أن لا يوجد مكان آمن في غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء اليوم، شن هجوما جويا واسعا على أهداف تابعة لـ«حزب الله» في منطقة وادي الحامول بلبنان، بينها خلية أطلقت صواريخ مضادة للدروع صوب إسرائيل.

شريم: قمة الرئيس السيسي والعاهل الأردني جاءت في توقيت مهم

سياسيا، قالت مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، ميادة شريم، إن مصر وبلادها تسعيان لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدفع باتجاه إيجاد مسار سياسي يفضي في النهاية إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، مشيرة في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، إلى أن قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الطارئة ، تمحورت حول الأوضاع الإقليمية وتطوراتها، خاصة في غزة.

واعتبرت شريم أن قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني، جاءت في توقيت مهم، مضيفة إن موقف مصر والأردن ثابت تجاه الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك من اختصاص بلادها.