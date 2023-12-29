اعتقالات جديدة في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة

استمرت انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، من حملة اعتقالات شهدتها محافظات ومدن الضفة، بالتزامن مع إعلان الفصائل في غزة، استهدف آليات عسكرية وجنودا إسرائيليين في معارك بين الجانبين في القطاع.

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، شابا فلسطينيا يدعى عدي علي أبو زلطة من بلدة حلحول شمال الخليل، واعتدوا بالضرب على 3 آخرين، هم: يوسف زماعرة، وإبراهيم أحمد يوسف زماعرة، وأحمد تيسير زماعرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

تعرض إحدى مركبات «الأونروا» لأضرار

وفي سياق انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الأممية العاملة في قطاع غزة، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إطلاق الجنود، النار على إحدى قوافل المساعدات التابعة لها على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال غزة، مشيرة على لسان مديرها في القطاع توماس وايت على منصة «إكس» و«تويتر سابقا»، إلى تعرض إحدى المركبات لأضرار.

وكان رئيس العمليات الإنسانية في منظمة الأمم المتحدة مارتن جريفيث، استنكر في وقت سابق، كون العاملين في المجال الإنساني أنفسهم نازحين ويتعرضون للقتل، مشيرا عبر إكس «تويتر سابقا»، إلى استهداف قوافل بإطلاق النار، وانتقد المسؤول الأممي، شروط توصيل المساعدات إلى غزة.

وكان قائد القوات البرية السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال جاي تسور، قال في وقت سابق، في مقابلة مع إذاعة «ريشت بيت» الإسرائيلية، إن «تل أبيب» تعلم أن الفصائل الفلسطينية تبني الأنفاق منذ عام 2004، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت الفصائل الفلسطينية، نشرت في وقت سابق، مقطع فيديو يوثق استهداف آليات وجنود إسرائيليين بقذيفة «الياسين 105» شرق مدينة غزة، كما قالت الفصائل، إنها استولت على طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز «سكايلارك 2» شمال تل الزعتر في شمال قطاع غزة.

تدمير أكثر من 200 موقع تراثي وأثري من أصل 325 في غزة

وكانت السلطات في غزة، أعلنت في وقت سابق، تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 200 موقع تراثي وأثري من أصل 325 في القطاع من بينها:«المسجد العمري-مسجد الشيخ شعبان-مسجد الظفر دمري-مقام الخضر-كنيسة جباليا البيزنطية»

جنوب إفريقيا لـ «العدل الدولية»: إسرائيل قامت بأعمال إبادة ضد الفلسطينيين

وفي وقت سابق من اليوم، قالت «محكمة العدل الدولية» في بيان، إن جنوب إفريقيا، قدمت طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، لقيامها بأعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

من جانبه، كرر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة خالد الخياري، دعوة الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، إلى وقف إطلاق النار في غزة فورا، وقال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن الوضع الإنساني في القطاع يستمر بالتدهور

القصف المتبادل عند الخط الأزرق خطرا كبيرا على الاستقرار

وأضاف الخياري، أن عمليات القصف المتبادل عند الخط الأزرق في لبنان تمثل خطرا كبيرا على الاستقرار في المنطقة، وأشار الأمين العام المساعد إلى أن مخاطر انتشار رقعة النزاع في المنطقة مع عواقب مدمرة محتملة، لا تزال قائمة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن «حزب الله» اللبناني، استهداف قاعدة خراب الجير الأمريكية في العمق السوري ردا على مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.