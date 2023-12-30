في عيدها المئوي.. «سانت تريزا» بأسيوط كنيسة على الطراز القوطي الإيطالي

مبنى شامخ مُشيد على الطراز القوطي الإيطالي، يلفت أنظار المارة بجمال عمارته، كل هذا وأكثر يصف كنيسة سانت تريزا بمنطقة شركة قلتة بحي غرب أسيوط، التي تحتفل بمرور 100 عام على تأسيسها إذ تعد الفريدة من نوعها على مستوى محافظات الوجه القبلي.

وتُعد كنيسة سانت تريزا بمدينة أسيوط، أقدم كنيسة للأقباط الفرنسيسكان ذات الطابع الإيطالي والتي تأسست في عام 1924 على يد الإرسالية الفرنسيسكانية وزارها الكثير من الشخصيات والوفود، وعلى رأسهم ملك إيطاليا وزوجته عام 1933، وتضم مقصورة تحتوي على تمثال القديسة تريزا ومغارة للزوار وأقدم شجرة كريسماس يأتي إليها الزائرون من كل مكان.

«الوطن» قامت بجولة داخل كنيسة سانت تريزا في عيدها المئوي في التقرير التالي:

الأب الفوانس مرزوق، راعي كنيسة سانت تريزا بمدينة أسيوط، يقول خلال حديثه لـ«الوطن»، إن كنيسة سانت تريزا كان في الأصل اسمها كنيسة جراحات القديس فرنسيس، ولكن لما زارها أحد الملوك الإيطاليين وأهدى للكنيسة تمثال سانت تريزا الشعب الأسيوطي ببساطته حينها أطلق عليها كنيسة سانت تريزا، ومنذ هذه الفترة أطلق عليها هذا الاسم واكتسبت شهرة بها.

الطراز القوطي

وأضاف راعي كنيسة سانت تريزا، أن كنيسة سانت تريزا مازالت شامخة في محافظة أسيوط منذ 100 عام ومعروفة بين جميع الأسايطة أنها كنيسة مفتوحة طول الوقت غير مقيدة ببرنامج معين والكنيسة تقدم خدمات كثيرة لمختلف فئات المجتمع وتضم مغارة العذراء الذي يأتي إليها المواطنون للصلاة والتبارك بها والكنيسة مازالت موجودة مبنية على الطراز القوطي وهي الوحيدة بمحافظات الوجه القبلي المبنية بهذا الطراز الجميل لأن كل القائمين على الكنيسة في البداية كانوا إيطاليون.

ترميم الكنيسة

وأشار الأب الفوانس إلى أن في وقت ما كانت البلد محتاجة كل واحد فينا قام مجموعة من الإرهابيين في 2013 بحرق الكنيسة ومحتوياتها، وبعدها جرى ترميم الكنيسة في عهد الرئيس السيسي، وإعادتها لأصلها كما كانت وأفضل وكل القائمين على كنيسة سانت تريزا من الرهبان الفرنسيسكان، وتضم الكنيسة بداخلها شجرة كريسماس قديمة جدا يصل عمرها إلى 100 عام وهو تاريخ إنشاء الكنيسة الذي يعود إلى عام 1924 عندما جاء المرسلون الأيطاليون إلى محافظة أسيوط، وأن الشجرة يعرفها عدد كبير من أهالي أسيوط كونها شجرة طويلة وشامخة ويشاهدها الجميع، داعيا الجميع إلى زيارة كنيسة سانت تريزا بمدينة أسيوط ومشاهدة جمالها كونها مفتوحة للجميع.