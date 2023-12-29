7 إجراءات من «تعليم أسيوط» استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، عن انتهاء كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل سواء الابتدائية أو الإعدادية والثانوية بعد اعتماد اللواء عصام سعد محافظ جدول الامتحانات.

وفيما يلي 7 إجراءات اتخذتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط استعدادا لإجراء الامتحانات:

- التأكيد على جميع المدرسين بإنهاء شرح المناهج التعليمية للطلاب خلال أيام الدراسة.

- أخذ إقرارات على استبعاد من تربطهم درجات قرابة من أعمال وضع الامتحانات.

- التشديد على ضرورة توفير الراحة والهدوء للطلاب بمختلف مدارس المحافظة.

- التأكد على تصليح الإنارة والمياه ونظافة دورات المياه والمقاعد بجميع المدارس وإحكام السيطرة والغلق على مظروف الأسئلة.

- عقد الامتحانات بالمدارس إلكترونيا التي بها خطوط الإنترنت ولدى التلاميذ جهاز التابلت يمتحن تلاميذ المرحلة الثانوية على جهاز التابلت.

- المدارس غير المجهزة إلكترونيا ومن لم يتسلم من التلاميذ التابلت سوف يتم الامتحانات ورقي لطلاب الثانوية العامة.

- عدم دخول أية لجان للتفقد أو الزيارة خلال امتحانات الشهادة الإعدادية سوى المحافظ ووكيل الوزارة ووكيل المديرية ومدير الادارة.