يرقص على أنغام الطبل البلدي والمزمار.. «الزعيم» أشهر حصان في الفيوم

يتمايل يمينًا ويسارًا، يتراقص على أنغام الطبل والمزمار البلدي، مستعرضًا مهاراته وخبرته في الرقص سواء بمفرده أم كان يمتطي أحدهم ظهره، يلوح بقدمه في الهواء متفاخرًا برشاقته، لم لا وهو «الزعيم» أشهر حصان راقص إذ أنّه يفوز في مختلف مسابقات الرقص بالمركز الأول، ويطلبه الجميع من داخل محافظة الفيوم أو خارجها لأداء فقرة رقص في مناسباتهم المختلفة.

حكاية الحصان الراقص «الزعيم» الذي نال نصيبًا من اسمه، يرويها الكابتن سامح حسين أشهر مدرب خيول بقرية دمو بمحافظة الفيوم، والذي تولىّ تدريبه حتى تفوّق به في العديد من المسابقات.

حكاية الزعيم أشهر خيول الأدب

وأوضح الكابتن سامح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه احترف تدريب الخيول منذ طفولته، سواء على الأدب، أو الفروسية، أو الجمال، مُشيرًا إلى أنّه تولى تدريب «الزعيم» منذ طفولته إذ رأى فيه حصان راقص مميز سواء بسبب جسده الممشوق والمناسب للرقص، أو قوته، أو دمائه، مُبينًا أنّ شهرته ترجع إلى تميزه في الرقص، وفوزه في العديد من مسابقات الأدب.

ما هي خيل الأدب؟

وخيل الأدب هي الخيول التي تحترف الرقص على الأغاني والموسيقى خصوصًا المزمار البلدي، وتتميز بكونها تجمع بين حُسن وجمال الشكل، والذكاء، والجسد الممشوق، والذكاء، والدم الحار، إلى جانب الطاعة لمدربه وسرعة استجابته لأوامره.

يستغرق 6 أشهر للتدرب على الفروسية

وأشار الكابتن سامح، إلى أنّ خيل الأدب «الرقص» يجب أن يتميز بعدة مواصفات دون غيره من الخيول، إذ إنّه يكون ممشوق، لين الجسد، عظامه سليمة وقوية، دمه حر، موضحًا إنّه لكي يتمكن من تدريب الخيل على الأدب يجب أن يختبره أولًا خلال مدة من أسبوعين لـ 3 أسابيع.

وأشار إلى أنّ الحصان يستغرق 6 أشهر تدريب ليحترف الرقص إذا كان سيتم الاكتفاء برقصه في المناسبات فقط، وتمتد فترة التدريب إلى سنة في حالة تدريب الحصان للمشاركة في مسابقات وبطولات الأدب «رقص الخيول».

أسعار خيول الأدب

وكشف أنّ أسعار خيول الأدب تختلف من حصان لآخر بحسب التدريب والنوع إذا كان بلدي أو عربي أصيل، موضحًا أنّ أسعاره تبدأ من 30 ألف جنيه إذا كان بلدي وتصل إلى 300 ألف إذا كان عربي، مُبينًا أنّ الحصان المُدرب الجاهز للمشاركة في المسابقات يكون أغلى من الغير مدرب نظرًا لأنّ الأخير يحتاج إلى مجهود ووقت لتدريبه.