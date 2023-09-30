نتائج مسابقة «أدب الخيل» في مهرجان الخيول العربية بالشرقية

أناب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، لتسليم الجوائز للفائزين في مسابقة أدب الخيل غير المسجلة والمسجلة، والتي بدأت اليوم بمشاركة 73 حصانا عربيا أصيلا من مختلف محافظات الجمهورية.

النتائج النهائية لمسابقة أدب الخيل

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمشاركين في مسابقة الأدب للخيل غير المسجلة مبتدأ، حيث فاز الحصان ريان أبو باشا بالمركز الأول، والحصان رشاش هتلر بالمركز الثاني، والحصان فرفشة بالمركز الثالث، والحصان دنانير راشد، بالمركز الرابع، والحصان أم شيماء بالمركز الخامس.

نتيجة مسابقه الأدب للخيل المسجلة

وجاءت نتيجة مسابقه الأدب للخيل المسجلة مبتدأ، بفوز الحصان مفيش منها بالمركز الأول، والحصان مستر بوتشي بالمركز الثاني، والحصان طوفان بالمركز الثالث، والحصان تربو بالمركز الرابع، وجاء الحصان سابح البطران في المركز الخامس.

وجاءت نتيجة مسابقه الأدب للخيل بطل الأبطال مسجل، بفوز الحصان مالك أبوعلام بالمركز الأول، والحصان زاخر بالمركز الثاني، والحصان الشيخ بدوي بالمركز الثالث، والحصان عدنان أبو عيدة بالمركز الرابع، وجاء الحصان مرزوق أبو غنيم في المركز الخامس.

نتيجة مسابقه الأدب للخيل غير المسجلة

كما جاءت نتيجة مسابقة الأدب للخيل بطل الأبطال غير المسجل بفوز الحصان مفيش فايدة بالمركز الأول، والحصان عطر الدبوس بالمركز الثاني، والحصان عداد الدبوس بالمركز الثالث، والحصان جون سينا بالمركز الرابع، وجاء الحصان كوين أبو بريش في المركز الخامس.

وشهدت فعاليات تسليم جوائز بطولة أدب الخيل، تكريم أعضاء لجنة الحكام بمنحهم دروعا تذكارية تحمل شعار المحافظة تقديرا لأدائهم المتميز ليقوموا بدورهم بإهداء محافظ الشرقية درعا تذكاريا تسلمه نائب المحافظ، عرفانا بدور المحافظ الفعال في رعاية المهرجان والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.