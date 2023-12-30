تحرير 300 مخالفة تموينية على مدار أسبوع في الدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن شن المديرية حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية وتمكنت من تحرير 300 مخالفة تموينية بالدقهلية على مدار الأسبوع الماضي، وتحرير محاضر بها.

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار «دايرة» في بيان له أن الحملات جاءت بناء على تعليمات على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية.

وأضاف أن الحملات التموينية تمكنت من تحرير 300 مخالفة تموينية أو أكثر على مدار الأسبوع الماضي جاءت كالآتي:

- يوم الجمعة 51 مخالفة تموينية

- يوم الخميس 68 مخالفة تموينية

- يوم الأربعاء 60 مخالفة متنوعة

- يوم الثلاثاء 86 مخالفة تموينية

- يوم الاثنين 80 مخالفة متنوعة

- يوم الأحد 77 مخالفة تموينية

- يوم السبت 75 مخالفة تموينية

تقديم الشكاوى لمديرية التموين بالدقهلية

وأشار إلى أن مديرية التموين بالدقهلية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين:

- من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من هنا

- من خلال الخط الساخن 16528.

- تطبيق «في خدمتك» على Google Play لمستخدمي هواتف الأندرويد، أو من خلال إرسال رسالة عبر صفحتنا.

- مكتب المديرية تلقي شكاوى المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً.