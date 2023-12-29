حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار في الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إنه بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، تعليمات بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصاً على المال العام و ضبط الأسواق.

حملات مكبرة

وأشار «القلش»، إن إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد و فريق العمل التابع له قامت بحملات على أنحاء المحافظة التي أسفرت عن، تحرير 61 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 20 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وقامت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة و إشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير 53 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 20 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر بيع سكر بسعر أزيد، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 27 محضرا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة

حملة تموين بالعجمي

و قامت إدارة تموين العجمي برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الادارة و فريق العمل التابع لها بحملات فى نطاق الإدارة التي أسفرت عن، تحرير 26 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير 15 محضرا عدم حمل شهادات صحية، تحرير 15 محضرا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

تموين وسط

كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن تحرير 17 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، وتحرير محضر لمخزن تموين مخالف، وتحرير محضرين بيع سكر بسعر أزيد، تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، تحرير 5 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

حملة تموين العامرية

وأضاف المهندس محمود القلش إن إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة و إشراف إبراهيم رسلان رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن، تحرير 21 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر بيع سلع بسعر أزيد، تحرير محضر عدم الإعلان عن سعر السكر، تحرير 3 محاضر لبقالين تموين مخالفين، تحرير 5 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة و قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام