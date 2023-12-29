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فرحة وتتويج.. احتفال فريق سارة حسنين بلقب «كابيتانو مصر» الموسم الثاني

كتب:

محمد عزالدين
11:19 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
كابيتانو مصر

كابيتانو مصر

عرضت قناة On time sports اليوم، الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر».

وفازت سارة حسنين بلقب الموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر، فيما احتفل الفريق الفائز بحصوله على اللقب.

وحقق فريق ثابت البطل بقيادة سارة حسنين الفوز على فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، بنتيجة 5-1.

وسلمت قيادات الشركة المتحدة الميدالية الذهبية لفريق ثابت البطل بقيادة الكابتن سارة حسنين.

وخلال الحلقة وُزِّعَت الجوائز على مواهب كابيتانو مصر، وسلم نجم الكرة المصرية السابق محمد فضل جائزة أفضل مهاجم لـ أحمد أشرف من فريق ثابت البطل، وحصل اللاعب نفسه على جائزة أفضل لاعب في الموسم الجديد.

وخلال الحلقة وُزِّعَت الجوائز على مواهب كابيتانو مصر، وسلم نجم الكرة المصرية السابق وليد صلاح الدين جائزة أفضل جناح لـ السيد محمود من فريق شحتة.

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