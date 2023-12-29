محمد هاني أفضل ظهير في «كابيتانو مصر» الموسم الثاني (فيديو)

عرضت قناة On time sports اليوم، الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر».

وفازت سارة حسنين بلقب الموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر.

وحقق فريق ثابت البطل بقيادة سارة حسنين الفوز على فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، بنتيجة 5-1.

وخلال الحلقة وُزِّعت الجوائز على مواهب كابيتانو مصر، وحصل محمد هاني من فريق ثابت البطل على جائزة أفضل ظهير.

وأقيمت المباراة النهائية بحضور عدد من قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة وفي مقدمتهم دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة.

كما حضر تسليم الجوائز، المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال والإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، وأسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات الرياضية، وعلي مرعي رئيس قطاع التسويق بالشركة المتحدة، وخالد مرسي رئيس التطوير في التليفزيون المصري والكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع «مبتدا»، والكابتن محمود سعد المدير الفني للمشروع.

ومن نجوم الكرة المصرية، حضر عماد متعب ومحمد فضل وعبدالظاهر السقا ووليد صلاح الدين، والإعلامي سيف زاهر، ووائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر 2005، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.