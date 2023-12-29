فرحة وانتصارات.. تعرف على مشوار فريقي ثابت البطل وشحتة في «كابيتانو مصر» (فيديو)

استعرض برنامج «كابيتانو مصر» المُذاع عبر فضائية «On Time Sports»، في حلقة اليوم الجمعة، مشوار فريقي ثابت البطل بقيادة سارة حسنين، وفريق شحتة بقيادة محمد اليماني، حتى الوصول إلى المباراة النهائية.

وتغلب فريق ثابت البطل بقيادة سارة حسنين، على فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، في الدور النهائي بنتيجة 5-1 في مجموع اللقاءين، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز فريق ثابت البطل بنتيجة 2-1، قبل أن يكرر فوزه بنتيجة 3-0 في مباراة الإياب، ليحسم فريق ثابت البطل، لقب «كابيتانو مصر» لهذا الموسم.

وأقيمت المباراة النهائية بحضور عدد من قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة.

كما حضر تسليم الجوائز، المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال والإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، وأسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات الرياضية، وعلي مرعي رئيس قطاع التسويق بالشركة المتحدة، وخالد مرسي رئيس التطوير في التليفزيون المصري والكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع «مبتدا»، والكابتن محمود سعد المدير الفني للمشروع.

ومن نجوم الكرة المصرية، حضر عماد متعب ومحمد فضل وعبدالظاهر السقا ووليد صلاح الدين، والإعلامي سيف زاهر، ووائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر 2005، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.