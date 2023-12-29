بحضور قيادات الشركة المتحدة.. تسليم جوائز برنامج «كابيتانو مصر» للفائزين (فيديو)

سلَّمت قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)، اليوم الجمعة، جوائز برنامج «كابيتانو مصر» عقب عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني.

وأُسدل الستار على أحداث الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر» هذا الأسبوع، بإقامة المباراة النهائية بين فريقي «ثابت البطل» بقيادة سارة حسانين و«شحتة» بقيادة محمد اليماني.

وأقيمت المباراة النهائية بحضور عدد من قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة وفي مقدمتهم دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال، والإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، وأسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات الرياضية، وعلي مرعي رئيس قطاع التسويق بالشركة المتحدة، وخالد مرسي رئيس التطوير في التليفزيون المصري.