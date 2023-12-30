«صحة الشرقية» توضح أعراض الإصابة بالالتهاب الرئوي المجتمعي وطرق الوقاية

أوضحت مديرية الصحة بالشرقية أن الالتهاب الرئوي المجتمعي، هو عدوى في الرئة تسبب التهابات وتراكم المخاط والسوائل في الرئتين، وهذا قد يسبب السعال وصعوبة التنفس، وقد يكون سبب هذه الحالة الفيروسات، وبكتيريا وفطريات.

أعراض الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي المجتمعي

وذكرت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية، أن أعراض المرض هي، سعال جاف أو سٌعال مصحوب ببلغم، والحمى أو التعرق أو القشعريرة، وألم في الصدر، خاصة عند التنفس بعمق أو السعال، والتنفس السريع، أو صعوبة التنفس، أو ضيق التنفس، والتعب وآلام في العضلات.

طريقة الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي

ولفتت مديرية الصحة إلى أنه يُمكن الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي عن طريق الآتي:-

- تجنب الأشخاص المرضى.

- اغسل يديك بانتظام

- تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها كثيرًا

- السعال أو العطس في منديل أو في مرفقك أو كمك

- تجنب الجلوس مع المدخنين.

- الإقلاع عن التدخين.

العوامل التي تزيد من خطورة الإصابة بالمرض

وأشارت إلى أن العوامل التي تزيد من خطورة الإصابة بالمرض هي:

- أن يكون عمرك أكبر من 65 عامًا

- أن يكون الإنسان يعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن «COPD»، أو الربو، أو قصور القلب.

-مرض السكري، أو أمراض الكلى، وضعف نظام الدفاع عن الجسم «جهاز المناعة».

- بعد إزالة الطحال «استئصال الطحال».

-عدم تنظيف أسنانك ولثتك بشكل جيد «سوء نظافة»

- التدخين أو الجلوس مع المدخنين

- السفر إلى الأماكن التي توجد بها جراثيم تسبب الالتهاب الرئوي