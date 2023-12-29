ماذا قالت «الصحة العالمية» عن الأوضاع في غزة؟.. قلق بالغ

قالت منظمة الصحة العالمية، إن الحاجة إلى الغذاء لا تزال حادة في جميع أنحاء قطاع غزة، مشيرة إلى إيقاف الناس قوافل المنظمة على أمل العثور على الطعام، معربة عن قلقها إزاء نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فرارا من الغارات التي تشنها الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأعرب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، عن قلق بالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في غزة في ظل النزوح والظروف الانسانية الناتجة عن عملية «السيوف الحديدية»، فيما أشار ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبيركورن، إلى قلق «الصحة العالمية»، البالغ من أن هذا النزوح الجديد للأشخاص سيزيد من الضغط على المرافق الصحية في الجنوب.

جوتيريش: تصاعد العنف بالضفة الغربية المحتلة مثير للقلق للغاية

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال في وقت سابق، إن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها العمليات المكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلية، وارتفاع أعداد الشهداء، وعنف المستوطنين، أمر مثير للقلق للغاية، معربا في بيان، عن قلق بالغ يساوره إزاء استمرار امتداد حرب غزة وتوسعها إقليميّا، مما قد يكون له عواقب مدمرة على المنطقة بأكملها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وتوقعت السلطات في غزة، أن يكون أكثر من 7 آلاف شخص لا يزالون تحت الأنقاض بمناطق متفرقة من القطاع، مشيرة إلى ان تقديرات بوجود أكثر من 29 ألف شهيد ومفقود في القطاع، فيما لا يستطيع حوالي 800 ألف فلسطيني في غزة والشمال الوصول إلى المستشفيات.

بدورها، أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان، صادر عن لجنة الحريات، مقتل الصحفي عبدالله حماد وزوجته وأطفاله الـ4 في قصف منزله بدير البلح وسط قطاع ىغزة، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

قوات الاحتلال تعتقل 4 أشقاء جنوب طوباس

وأصيب شابان فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، في مدينة قلقيلية، كما أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتدى جنود الاحتلال على مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني كانت تقل أحد المصابين قبل اعتقاله. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 فلسطينيين بينهم 4 أشقاء.

وفي سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الخمسة المصابين في عملية الدهس الذي زعم وقوعها جنوبي الضفة الغربية المحتلة هم جنود، واصفا حالة أحدهم بالخطيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

خلافات على السطح بين قيادات الاحتلال الإسرائيلي

وفي ظل التخبط في إسرائيل والمشكلات التي طفت على السطح بين قيادات الاحتلال الإسرائيلي على خلفية «طوفان الأقصى»، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، في تصريحات خلال زيارته لقاعدة «رمات ديفيد» الجوية تعليقا على مقال لرئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت كشف فيه أن الجيش الإسرائيلي هاجم قاعدة مسيرات على الأراضي الإيرانية في العام الماضي 2022، إن من المناسب أن يطغى دوي الطائرات على الكلام غير الضروري.

انفجارات قوية تهز محيط وداخل قاعدة أمريكية جنوبي الحسكة

وكان بينيت، ألمح كذلك في عمود شخصي في صحيفة أمريكية، أن إسرائيل قتلت في مايو 2022، بالعاصمة الإيرانية «طهران» الضابط الكبير في «الحرس الثوري الإيراني» حسن خدياري.

وفي شرقي سوريا، هزت سلسلة انفجارات قوية، محيط وداخل قاعدة الجيش الأمريكي في «مديرية حقول النفط في الجبسة» بمدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة ناتجة عن استهدافها برشقة صاروخية، فيما أشارت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى إطلاق القوات الأمريكية صافرات الإنذار.