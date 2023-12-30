استعدادات مكثفة لافتتاح البطولة العربية للميني فوتبول بالقاهرة 24 فبراير المقبل

تنطلق البطولة العربية للميني فوتبول 2024 «كرة القدم المُصغرة»، بالقاهرة، في 24 فبراير المقبل، وسط استعدادات مكثفة من الآن، للخروج بالبطولة بالشكل اللائق.وقال أحمد سمير رئيس الاتحادين العربي والمصري للميني فوتبول «كرة القدم المصغرة»: «استعددنا جيداً لافتتاح البطولة العربية للميني فوتبول في 24 فبراير المقبل».

وأوضح رئيس الاتحادين العربي والمصري للميني فوتبول أنه يجري حاليا على قدم وساق، تجهيز الإقامات للفرق، وأيضًا الملاعب التي ستجرى عليها البطولة، مع برنامج سياحي وترفيهي للفرق حال سماح مواعيد المباريات بذلك.

وأشار أحمد سمير في بيان، إلى أنه جرى عقد اجتماع تنسيقي مع رؤساء وممثلي الاتحادات المشاركة في البطولة العربية الأولى لمنتخبات الرجال، للاتفاق على كافة إجراءات البطولة، لتخرج بالشكل اللائق.

وتستضيف مصر البطولة العربية للميني فوتبول ، في الفترة من 24 فبراير وحتى 1 مارس من العام الجديد 2024.

مشاركة رئيس الاتحاد الآسيوي

شارك في الاجتماع التنظيمي للبطولة، كلا من: رئيس الإتحادين الآسيوي واللبناني للميني فوتبول أحمد دنش، ونائب رئيس الاتحاد العربي عضو الاتحاد اللبناني للميني فوتبول بلال يزبك، وسرمد الزدجالي ممثل الاتحاد الإماراتي للميني فوتبول ، ومحمد بن عبد الله رئيس الاتحاد التونسي للميني فوتبول، و محمد هادي الأعظمي رئيس الاتحاد العراقي للميني فوتبول ، ومصطفى عويضة الأمين العام للاتحاد الفلسطيني، وزكريا طارق مؤسس الجمعية المغربية للميني فوتبول.

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وكشف رئيس الاتحادين العربي والمصري للميني فوتبول أحمد سمير سليمان، أنه نقل لرؤساء الاتحادات موافقة وزارة الشباب والرياضة على إقامة البطولة العربية في مصر فبراير 2024، مؤكداً أن مصر مستعدة لاستضافة أي حدث رياضي عربي حتى لو كان يخصّ الاتحادات العربية في بطولاتها المحلية.

الافتتاح في القاهرة والمباريات في بورسعيد

وأوضح أنه تحضيراً للبطولة العربية للرجال، التي ستقام على مدى أسبوع كامل بدءاً من 24 فبراير من العام المقبل، سيكون الافتتاح والختام في القاهرة، وبقية المباريات في بورسعيد المدينة التاريخية الباسلة ، علماً أن القرعة التي أجريت في قصر الأمير محمد علي بالقاهرة ، حضرها 12 رئيس اتحاد عربي.