خريطة حفلات نجوم الفن ليلة رأس السنة.. وائل جسار في مصر وعاصي الحلاني بالأردن

ساعات قليلة وتنطلق حفلات رأس السنة والتي يشارك فيها هذا العام عدد كبير من نجوم الغناء في مصر وخارجها.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الحفلات وأماكنها:

كاظم الساهر في أبو ظبي

يحيى الفنان كاظم الساهر، مساء اليوم حفلا غنائيا في أبو ظبي، ضمن حفلات رأس السنة والتي روج لها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بنشر البوستر الدعائي للحفل.

نوال الزغبي في ألمانيا

كما تحيي الفنانة نوال الزغبي في رأس السنة 2024 حفلا غنائيا في ألمانيا يوم 31 ديسمبر 2023، حيث نشرت البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها معلقةً: «لا أستطيع الانتظار».

وائل جسار يحيي حفلين في مصر

كما يحيي وائل جسار في مصر حفلين غنائيين يوم 31 ليلة رأس السنة 2024، ومن المقرر أن يقدم باقة من أشهر أغنياته.

محمود العسيلي في الأردن

كما اعلن المطرب محمود العسيلي إحياء حفل غنائي ليلة رأس السنة في الأردن قائلا: «جمهور الأردن الحبيب وحشتوني، مستنيكم نقضي ونحتفل سوى في ليلة رأس السنة».

وائل كافوري في لبنان

يحيي الفنان وائل كافوري حفلا غنائيا ليلة رأس السنة 2024 في لبنان يوم 31 ديسمبر 2023، والذي اعلن عنه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بنشر البوستر الدعائي.

عاصي الحلاني في أبو ظبي

يقدم عاصي الحلاني حفلا غنائيا في رأس السنة 2024 في أبو ظبي يوم 31 ديسمبر 2023، وروج له قائلا: «ليلة رأس السنة مع حبايب قلبنا في أبو ظبي، انتظرونا بليلة ملياني فرح».