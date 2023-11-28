كاظم الساهر يقترب من نصف مليون مشاهدة بأغنية «Hold your fire»

اقترب الفنان كاظم الساهر، من تحقيق نصف مليون مشاهدة عبر قناتة الخاصة على اليوتيوب بأغنيته الجديدة «Hold your fire»، والتي طرحها منذ 4 أيام تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

أغنية «Hold your fire»

أغنية «Hold your fire» حققت نجاحا وإشادات من جمهور كاظم الساهر التي وصفته بسفير السلام، والأغنية فكرة وألحان الفنان كاظم الساهر وكلمات توم لو، والتوزيع الموسيقي للفنان المبدع ميشال فاضل، تم إنتاجها بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بقيادة بريندا فونجوفا.

كاظم الساهر يطرح «Hold your fire»

وطرح كاظم الساهر الأغنية منذ أيام وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات: «أغنية جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بعداً إنسانياً عملياً يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصاً».