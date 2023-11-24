«Hold your fire» لـ كاظم الساهر تحقق 91 ألف مشاهدة على «يوتيوب»

حقق الفنان كاظم الساهر 91 ألف مشاهدة عبر قناتة الخاصة على اليوتيوب بعد طرح أغنيته الجديدة «Hold your fire»، التي تدعم شعب فلسطين، ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

أغنية «Hold your fire»

أغنية «Hold your fire» فكرة الفنان كاظم الساهر وهي من تلحينه أيضًا، وكتب كلماتها «توم لو»، ووزعها الموسيقي الفنان المبدع ميشال فاضل، وأُنتجت بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية، بقيادة بريندا فونجوفا.

كاظم الساهر يطرح «Hold your fire»

وأعلن كاظم الساهر، منذ ساعات، عبر حسابه على «إنستجرام» طرح أغنية «Hold your fire»، والتي تدعم فلسطين إذ نشر مقطعًا صغيرًا من الأغنية، وعلّق عليها: «أغنية جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بعدًا إنسانيًا عمليًا يتخطى الترفيه؛ لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصًا».