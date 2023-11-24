الجمهور يشيد بأغنية كاظم الساهر لدعم فلسطين: «الله يحفظك»

أشاد الجمهور بأغنية الفنان كاظم الساهر، الجديدة «Hold your fire»، التي تدعم شعب فلسطين، ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت كاظم الساهر الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، وعلق عليها: «أغنية جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بعداً إنسانياً عملياً يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصاً».

وأضاف: «الأغنية فكرة الفنان كاظم الساهر وهي من تلحينه أيضاً، وكتب كلماتها توم لو، وقام بتوزيعها الموسيقي الفنان المبدع ميشال فاضل، ولقد تم إنتاجها بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بقيادة بريندا فونجوفا. وسيتم التبرع بعائداتها لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية».

إشادات الجمهور بأغنية «Hold your fire»

وانهالت تعليقات الجمهور على أغنية كاظم الساهر الجديدة «Hold your fire» والتي جاءت كالتالي: «أنت عظيم حتى أطفال فلسطين تعرفك وتعرف عراقنا الحبيب»، وعلق آخر: «لو كل الناس مثلك يا قيصر كان ما نلاقي حتى السكاكين بالمطابخ، فيك من السلام ما يكفي هالعالم ويزيد. بعد الله يحفظك ويحفظ أهل غزة والعالم أجمع.» وقال آخر: «عظيم يا كاظم، أوبرالي عظيم كالمعتاد، كبير القيصر»، وقال تعليق: «عملاق الأخلاق والفن والطرب الحقيقي، ربي يحفظك.»