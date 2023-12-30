عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن الوصول لأحد مخابئ يحيى السنوار

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة أن الفريق القتالي من لواء الاحتياط الرابع عشر عثر على أحد مخابئ زعيم حماس يحيى السنوار ودمره في الأسابيع الأخيرة، وهي شقة تقع في مدينة غزة.

اكتشفت القوات الإسرائيلية نفقًا كانت تستخدمه فصائل المقاومة

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن التحقيقات كشفت عن وجود بئر نفق في الطابق السفلي من الشقة، حيث اكتشفت القوات الإسرائيلية نفقًا كانت تستخدمه فصائل المقاومة.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم جيش الاحتلال إن الشقة هي جزء من شبكة طويلة ومتفرعة من الأنفاق التي قامت المقاومة ببنائها، حيث كان يتحرك ويعمل كبار المسئولين في المقاومة.

النفق طوله 218 مترا وعمقه 20 مترا

وأوضح جيش الاحتلال أن طول البئر الموجودة أسفل الشقة التي أقام فيها السنوار 218 مترا وعمقها 20 مترا في شمال قطاع غزة .

كما عثرت وحدة ياهالوم التابعة لجيش الاحتلال في النفق على شبكة كهربائية، وتهوية، وبنية تحتية للصرف الصحي، ودورات مياه - وقد دمرها الجيش الإسرائيلي جميعها، لقد تم بناؤها بحيث يمكن البقاء في الداخل والقيام بعمليات إرهابية هناك لفترات طويلة.