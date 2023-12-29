«دموع في عيون وقحة».. خسائر فادحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة

لم تجر الدموع في عيون العرب بسبب استشهاد الفلسطينيين فقط، ولكن جرت الدموع أيضًا في عيون الإسرائيليين أيضا، وباتت مئات الأسر الإسرائيلية تبكي على ضحاياها الذين سقطوا على أيدي الفصائل الفلطسطينية التي كبدت جيش الاحتلال خسائر عديدة ومؤلمة.

مقتل 568 عسكريًا وشرطيًا إسرائيليًا منذ 7 أكتوبر

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بخسائره التي تجاوزت 501 جندي إسرائيلي قتلوا منذ 7 أكتوبر، وإلى جانب الجنود قُتل أيضًا 57 ضابطًا وشرطيًا من الشرطة الإسرائيلية في معارك الدفاع عن المستوطنات، إلى جانب نحو 10 جنود من الشاباك.

الغالبية العظمى من الجنود الذين قتلوا كانوا يوم 7 أكتوبر، وهو ما يزيد على 300 جندي، بحسب موقع الجيش الإسرائيلي، وزاد العدد ببطء خلال 82 يومًا من القتال.

العملية البرية كانت سببًا في زيادة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

لم تكن العملية البرية نزهة لجنود الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها كانت شركا خداعيا للمئات منهم، حيث اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 168 عسكريًا في العملية البرية حتى كتابة هذه السطور، وذلك في حصيلة غير نهائية.

وفي 27 أكتوبر بدأت العملية البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة رسميا، عندما دخلت وحدات خاصة الجزء الشمالي من القطاع، وفقد الجيش الإسرائيلي 21 جنديًا.

صحف إسرائيلية ترصد أصعب أيام القتال

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية فإن أصعب يوم قتال كان يوم 1 نوفمبر، حيث قُتل 15 جنديًا، 11 منهم من كتيبة صبار التابعة لجفعاتي، قُتلوا بصاروخ مضاد للدبابات.

و18 نوفمبر، كان يومًا عصيبًا، حيث سقط 10 إسرائيليين في المعارك المختلفة التي شهدتها غزة.

و12 ديسمبر أودى فيه بحياة 10 أشخاص، 9 منهم في معركة حي الشجاعية، وفي يوم 23 قُتل تسعة جنود إسرائيليين آخرين.

أسبوع الهدنة كان طوق نجاة لجنود الاحتلال الإسرائيلي

وكان الأسبوع الوحيد الذي لم يُقتل فيه أي جندي إسرائيلي نتيجة اندلاع الأعمال العدائية هو أسبوع الهدنة، الذي تم خلاله إطلاق سراح ما يقرب من 120 رهينة.

خسائر الجيش الإسرائيلي

وخسر الجيش الإسرائيلي عددًا من الضحايا بعد أسبوع الهدنة جاء كالتالي: «لواء جولاني 82 ضابطا وجنديا، وخسر لواء جفعاتي 32 جنديًا، وخسر لواء ناحال 31 جنديًا، كما قُتل 25 مظليًا، وفقد لواء الكوماندوز، الذي يتكون من وحدات الكوماندوز الثلاث إيجوز وماجلان ودوفديفان، 26 من جنوده وبلغ عدد مقاتلي الألوية 7 و401 و188 مدرع 51 جنديا قتلوا في المعارك التي دارت في غزة».