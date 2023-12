ماذا وجد الاحتلال الإسرائيلي في مخبأ السنوار؟.. غرفة للصلاة على عمق 20 مترا

أثار إعلان جيش الاحتلال مساء أمس الجمعة أن قواته عثرت على شقة تُستخدم كمخبأ تابع لزعيم حماس يحيى السنوار في شمال غزة وهدمتها بالإضافة إلى شبكة أنفاق كبيرة تحتها، أكدت أن السنوار كان مختبئًا فيها، في الوقت الذي فشلت فيه قوات الاحتلال مرارًا من الوصول لزعيم المقاومة في غزة.

وادعى جيش الاحتلال أنه يقترب من السنوار منذ أسابيع، لكن زعيم الحركة يواصل التهرب من القبض عليه، مما يحرم إسرائيل من النصر العملياتي المعزز للمعنويات الذي سعت إليه بشدة منذ بدء الحرب قبل ثلاثة أشهر، ولكنها فشلت فيه بشدة حتى الأن.

وتم تحديد موقع المخبأ أمس على مشارف مدينة غزة من اللواء الاحتياطي المدرع الرابع عشر، تم التحقيق في الأمر لاحقًا من وحدة الهندسة القتالية ياهالوم، التي عثرت على فتحة نفق داخل الشقة.

وأكد جيش الاحتلال أنه عثر على أدلة مهمة في الشقة أدت إلى استنتاج مفاده أن السنوار استخدمها كمخبأ.

ويبلغ عمق النفق نحو 20 مترًا، ويؤدي إلى نفق طوله 218 مترًا وله عدة فروع، وتحتوي الممرات تحت الأرض على كهرباء، وأنظمة تنقية الهواء، والسباكة، وغرف الراحة والصلاة، وغيرها من المعدات التي تهدف إلى السماح لكبار أعضاء حماس بالبقاء مختبئين لفترات طويلة، قبل أن يعلن جيش الاحتلال تدمير النفق بواسطة المهندسين العسكريين.

وفي اليوم السابق، أصدر وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت تهديدًا متجددًا ضد السنوار، قائلاً إن زعيم حماس سيواجه قريبًا فوهات بنادقنا.

وفي 18 ديسمبر، ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه في الأيام الأخيرة أعلنت قوات الاحتلال أنها تمكنت مرتين من الوصول إلى أنفاق في غزة حيث يعتقد أن السنوار كان يختبئ قبل وصولها مباشرة.

وفي 14 ديسمبر، قال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحافيين إنه من الآمن القول أن أيام السنوار معدودة.

