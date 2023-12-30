تراجع أسعار الخضروات اليوم السبت 30-12-2023 في الأسواق

تراجعت أسعار الخضروات اليوم السبت 30-12-2023 في الأسواق، بقيمة 2 جنيه، وذلك بالنسبة لسعر كيلو الطماطم، فيما انخفض سعر كيلو البطاطس بنحو 3 جنيهات، أما بالنسبة لسعر البامية فهبط بقيمة 6 جنيهات.

وتشهد أنواع الخضروات كافة في الأسواق المصرية، خلال الفترة الحالية، تراجعا مستمرا، يرجع سببه إلى بدء العروة الشتوية والتوازن القائم بين العرض والطلب، وذلك وفقا لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضروات اليوم السبت 30-12-2023 في الأسواق، والتي جاءت كما يلي:

سعر الطماطم اليوم

- يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 4.5 و7.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 6 و12 جنيها.

- تراوح سعر البصل ما بين 9 و25 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

- سعر كيلو الكوسة يتراوح بين 8 و14 جنيها.

- سعر الفاصوليا اليوم السبت تراوح بين 5 و10 جنيهات.

- وعن سعر الباذنجان البلدي، فيتراوح في الأسواق المصرية ما بين 3 و6 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار البلدي بين 8 و12 جنيه.

- ويتراوح سعر البامية اليوم في الأسواق المصرية بين 40 و45 جنيها.