تراجع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام

تشهد أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية انخفاضا ملحوظا لبعض الخضروات والطماطم، ليتراجع سعر كيلو البطاطس 5 جنيهات، فيما هبط سعر الخوخ 7 جنيهات والموز 4 جنيهات وذلك، وفقاً لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسباب تراجع الأسعار في الأسواق

وأوضحت البوابة أن يرجع سبب استمرار هبوط أسعار الخضروات والفاكهة في مصر الفترة الحالية إلى بدء العروة الشتوية منتصف شهر نوفمبر الماضي، مما يُعني وفرة المعروض في الأسواق في ظل أن الأسعار تختلف حسب المحافظة والمنطقة.

كما تشهد الأسواق إقبالاً ملحوظاً من جانب المواطنين الفترة الحالية على شراء أنواع الفواكه الخضروات الموسمية، مثل البرتقال واليوسفي والقلقاس.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وبالنسبة للأسعار يتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 4 و7 جنيهات.

فيما يتراوح سعر البطاطس ما بين 6 و12 جنيها.

أما سعر كيلو البصل يتراوح ما بين 11 و22 جنيها.

كما يتراوح سعر الفاصوليا الخضراء ما بين 5 و9 جنيهات.

أما سعر البرتقال يتراوح في الأسواق المصرية ما بين 5.5 و 7.5 جنيه.

أما سعر اليوسفي يتراوح ما بين 6 و10 جنيهات.

كما يتراوح سعر الليمون ما بين 7 و14 جنيها.

يتراوح سعر الجوافة ما بين 6 و 14 جنيها.