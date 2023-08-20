أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد.. اعرف سعر كيلو الطماطم بكام

يعد سوق العبور من أكثر الأماكن التي يقصدها المواطنون لشراء ما يحتاجه المنزل من سلع غذائية، إذ أنه يتميز ببيع جميع السلع الغذائية بأسعار الجملة، الأمر الذي يجعلهم يحرصون على البحث عن أسعار الخضار في سوق العبور اليوم بشكل دائم.

وتختلف أسعار السلع الغذائية في سوق العبور اليوم الأحد، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار الخضار في سوق العبور اليوم، وفق الموقع الرسمي الخاص به، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد في سوق العبور استقرارا، إذ يتراوح كيلو الطماطم من 4.5 إلى 7.5 جنيه، كما وصل سعر كيلو البطاطس إلى قيمة تتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات، وجاء سعر كيلو البصل لقيمة تتراوح من 9 إلى 17 جنيها، وبلغ سعر كيلو الكوسة لقيمة تتراوح من 7 إلى 9 جنيهات، ووصل خيار الصوب إلى سعر يتراوح من 12 إلى 15 جنيها، وكيلو الخيار البلدي من 8 إلى 12 جنيها، وكيلو البامية من 25 إلى 30 جنيها، وكيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 24 إلى 30 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

جاء يعر كيلو التفاح المصري ليصل إلى سعر يتراوح بين 16 و 26 جنيها، كما وصل سعر كيلو البلح السماني إلى قيمة تتراوح بين 9 و 13 جنيها، وكيلو بلح الزغلول من 9 إلى سعر 15 جنيها، وبلح الرملي من 7 إلى سعر 10 جنيهات، والبلح السلمي من 10 إلى 20 جنيها، وكيلو البلح السيوي من 30 إلى 40 جنيها، وكيلو التين البرشومي من 6 إلى 14 جنيها، وكيلو الجوافة من 6 إلى 12 جنيها، وسجل سعر العنب البناتي الأصفر 9 إلى 15 جنيها، وكيلو عنب البناتي الأحمر من 9 إلى 15 جنيها، وكيلو العنب الكرمسن من 12 إلى 18 جنيها، والعنب الرومي الأحمر من 9 إلى 13 جنيها.