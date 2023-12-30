عاجل.. صدمة مدوية لـ محمد صلاح من الاتحاد الدولي قبل نهاية 2023
كتب:
أحمد أبوالليل
09:02 ص | السبت 30 ديسمبر 2023
صلاح لاعب ليفربول
أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن قائمة الأفضل في العالم لعام 2023، موجها صدمة الموسم للمصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول وقائد المنتخب الوطني، قبل 24 ساعة من نهاية العام، خاصة أنه حصد 5 نقاط فقط في ترتيب أفضل لاعبي العالم.
ووجه الاتحاد الدولي صدمة مدوية لـ محمد صلاح، بعدما تواجد في المركز الـ12 بخمس نقاط فقط، في حين حصل إيرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي، على المركز الأول بعد تصويت مرتفع حيث حصل على 208 نقاط.
لمعرفة تفاصيل الخبر اضغط هنا