آخر ظهور لضابط إسرائيلي صاحب قرارات الإعدامات الميدانية في غزة.. ماذا حدث له؟

ما تزال الفصائل الفلسطينية، توجه صفعات قوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتكبده خسائر كبيرة، سواء على مستوى الآليات والمعدات أو الجنود، خلال عمليات القتال الدائرة في قطاع غزة، التي دخلت في يومها الـ85 يومًا، وخلال الساعات الماضية تمكنت الفصائل من استهداف وقتل نائب قائد الكتيبة 198، الرائد دفير دافيد، المسؤول عن قرارات الإعدامات الميدانية في غزة.

ونستعرض في التقرير التالي، آخر ظهور للرائد دفير دافيد، وأبرز المعلومات التي وردت عنه، وفقًا لما نشره موقع «سكاي نيوز».

آخر ظهور للرائد دفير دافيد فيما

وفقا لوسائل عبرية، فإن آخر ظهور لـ«دفير»، كان في أثناء رؤيته لأسرته، إذ ظهر وهو يحتضن والده بعد غياب طويل، ومن ثم استهدفته الفصائل الفلسطينية، كما ظهر خلال مقطع فيديو نشرته زوجته، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقة عليه قائلة: «كان يجب أن يبقى هذا إلى الأبد كمنشور، أحب أنك في المنزل أكثر».

معلومات عن الرائد المستهدف من قبل الفصائل الفلسطينة

- الرائد دفير دافيد فيما.

- يبلغ من العمر 32 عاما.

- متزوج من فتاة تدعى أوفيك.

- لديه ابن يبلغ من العمر عامين، يدعي «هارئيل»

- نائب قائد الكتيبة 198 تشكيل بني أور (460).