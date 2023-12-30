خلافات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بلا نهاية.. إلغاء اجتماع مجلس الحرب

دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومته مشاكل لا تتوقف ولا تنتهي منذ الإخفاق في التصدي لهجمات الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي المفاجئ، وقرارات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو غير المبررة ردًا على عملية طوفان الأقصى مما أدى إلى خسائر بالعشرات من الآليات العسكرية والجنود والضباط.

أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ألغى اجتماع مجلس الوزراء الحربي في اللحظات الأخيرة الذي كان سيتناول ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة، نتيجة الضغوط التي تعرضه من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، بما في ذلك وزير المالية بتسيل سموتريتش.

نتنياهو يرفض عقد اجتماعات لما بعد الحرب على غزة

ورفض نتنياهو عقد أي اجتماعات من هذا القبيل حتى الآن، والسبب وراء ذلك، رغبته في عدم الكشف عن الدور المتوقع لمسؤولي السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة «بعد الحرب».

ووفقًا للموقع العبري، أحبط هذا التأخير جهود إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي تشدد على ضرورة التحكم في قطاع غزة بعد الحرب، ويشير التقرير إلى أن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى تورط جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني لفترة زمنية غير محددة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو قرر تأجيل مناقشة الترتيبات ما بعد الحرب في اجتماع مجلس الوزراء الحربي، وبدلاً من ذلك، سيتم مناقشة المسألة في جلسة الثلاثاء المقبل للمجلس الوزاري الأمني الموسع.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان حزب «الصهيونية الدينية» اليميني الذي يتزعمه سموتريتش، عقد اجتماع طارئ للحزب احتجاجًا على استبعاده من المناقشات المقررة.

مناقشات ما سيحدث بعد الحرب

وفي سياق متصل، أعرب وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، الذي يتزعم حزب «عوزتما يهوديت» اليميني، عن رأيه بأن المناقشات حول ما سيحدث بعد الحرب في قطاع غزة يجب أن تجرى في المجلس الأمني وليس في مجلس الحرب.

مشاكل بين بايدن ونتنياهو

وكشفت قناة «القاهرة الإخبارية» عن المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو، عن تصاعد الخلافات بينهما بشأن الحرب على غزة ومشكلة الأموال التي يحجبها الاحتلال عن السلطة الفلسطينية، التي يزعم الاحتلال أنه يمنع وصولها إلى الفصائل في غزة.

ووفقًا لما نقله موقع «أكسيوس» الأمريكي، أجرى الرئيس جو بايدن محادثة صعبة في نهاية الأسبوع الماضي مع نتنياهو، بخصوص قرار إسرائيل حجب الإيرادات الضريبية التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين هذه المعلومات.

وأفاد مسؤول أمريكي للموقع بأن هذا الجزء من المكالمة بين بايدن ونتنياهو يعد واحدًا من «أصعب وأكثر المحادثات إحباطًا» منذ بداية الحرب على غزة، ويرجح أنه يعكس التوترات المتصاعدة بين الطرفين.