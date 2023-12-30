106 شهداء.. الصحفيون الفلسطينيون في مرمى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها بحق العاملين في وسائل الإعلام والصحفيين، في قطاع غزة، جراء عدوانها المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، في إطار ما أسمته حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة بعملية «السيوف الحديدية»، ردا على «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية.

واستشهد صحفي يدعى جبر أبو هدروس وعدد من أفراد عائلته، وأصيب آخرون، فجر اليوم، في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

الشهيد جبر أبو هدروس يعمل مراسلا في قناة القدس

وكشفت السلطات في قطاع غزة، أن الصحفي الشهيد جبر أبو هدروس، كان يعمل مراسلا لقناة «القدس» الفضائية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 106 شهداء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

اعتقالات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عددا من الفلسطينيين، من مخيم الجلزون، شمال رام الله، عقب اقتحامها المخيم.

كما اعتقلت القوات شابين فلسطينيين من قرية بيت إيبا، غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، أثناء مرورهما بمركبة عبر حاجز لجيش الاحتلال، فيما حطمت القوات الإسرائيلية، محتويات منزل فلسطيني يدعى يوسف ناجح، بعد اقتحامها بلدتي قصرة وبيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي بلدة عزون شرق قلقيلية، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.