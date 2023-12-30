«Wonka» يعود لصدارة شباك التذاكر.. ويحقق 288 مليون دولار في أسبوعين

عاد فيلم «Wonka» إلى صدارة شباك التذاكر في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي بعد تراجعه إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات، محققا إيرادات بلغت 8 ملايين دولار، ليصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم على مدار 14 يوما إلى 110.9 مليون دولار في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى المستوى العالمى نجح فيلم «Wonka» في تحقيق إيرادات بلغت 177.6 مليون دولار، لترتفع إيرادات الفيلم الكلية إلى 288.5 مليون دولار خلال أسبوعين، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

تفاصيل فيلم «Wonka»

أصبح «Wonka» الذي بلغت ميزانيته 125 مليون دولار، أول فيلم موسيقي يتصدر شباك التذاكر في حقبة ما بعد جائحة كوفيد، وحقق ردود فعل إيجابية وإشادات نقدية منذ طرحه.

الفيلم من إخراج بول كينج، الذي شارك في كتابة السيناريو مع سيمون فارنابي، يحكي الفيلم القصة الأصلية لويلي ونكا، وهو شخصية في رواية «تشارلي ومصنع الشوكولاتة» للكاتب رولد دال، والتي تصور أيامه الأولى كصانع شوكولاتة، ويجمع في بطولته كلا من تيموثي شالاميت، كالاه لين، كيجان مايكل كي، باترسون جوزيف، مات لوكاس، ماثيو باينتون، سالي هوكينز، روان أتكينسون، جيم كارتر، ناتاشا روثويل، أوليفيا كولمان، وهيو جرانت.