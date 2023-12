فيلم Wonka يحقق 156 مليون دولار خلال 4 أيام

يواصل فيلم «Wonka» صعوده في شباك التذاكر الأمريكي لليوم الرابع على التوالي، محققا إيرادات بلغت 4 ملايين دولار، ليصل الإجمالي المحلي الذي حققه الفيلم 43 مليون دولار، وفي السوق الخارجية حقق إيرادات بلغت 113.2 مليون دولار، ليصل الإجمالي لـ156 مليون دولار، وفقا لما موقع «موجو بوكس أوفيس».

وفي المركز الثاني جاء فيلم «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» محققا 912 ألف دولار، بينما بلغ إجمالي إيرادات الفيلم بعد شهر في السينمات لـ 291 مليون دولار، أما المركز الثالث من نصيب فيلم «The Boy and the Heron» بـ 870 ألف دولار، بينما حقق إجمالي إيرادات بلغ 112 مليون دولار.

أفلام الرسوم المتحركة تسيطر على شباك التذاكر الأمريكي

وجاء فيلم الرسوم المتحركة «Trolls Band Together» في المركز الرابع في شباك التذاكر محققا 511 ألف دولار، بينما وصل إجمالي إيراداته لـ183 مليون دولار، وفي المركز الخامس كان من نصيب فيلم الرسوم المتحركة «Wish» بـ 395 ألف دولار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة لـ126 مليون دولار.