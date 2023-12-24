«Aquaman» يزيح «Wonka» من صدارة السينما الأمريكية.. ويحقق 9.2 مليون دولار

بعد 7 أيام من الحفاظ على صدارة شباك التذاكر الأمريكي، تراجع فيلم «Wonka» إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات، محققا 6.5 مليون دولار، وتربع حاليا على عرش الإيرادات فيلم «Aquaman and the Lost Kingdom» في يومه الأول بدور العرض، محققا إيرادات بلغت 9.2 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وجرى طرح مجموعة كبيرة من الأفلام في دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، التي نجحت في تحقيق إيرادات في أيامها الأولى، إذ جاء فيلم الرسوم التحركة «Migration» في المركز الثالث بقائمة الإيرادات محققا 5.8 مليون دولار، ويليه في المركز الرابع الفيلم الهندي «Salaar» بـ 3.8 مليون دولار.

زاك إيفرون يجسد السيرة الذاتية للمصارع كيفن فون

وفي يومه الأول في السينمات، حقق الفيلم الكوميدي الرومانسي «Anyone But You» إيرادات 3.4 مليون دولار، ليأتي في المركز الخامس بقائمة الإيرادات، ويليه في المركز السادس فيلم «The Iron Claw» الذي يتناول السيرة الذاتية للمصارع المحترف كيفن فون، ويجسد شخصيته الممثل الأمريكي زاك إيفرون، إذ حقق الفيلم في يومه الأول إيرادات 2.4 مليون دولار.