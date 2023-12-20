فيلم «Wonka» يزيح «نابليون» من صدارة إيرادات دور العرض المصرية في أول أسبوع

نجح الفيلم الأسترالي «Wonka»، في تصدر إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، في أول أسبوع عرض، وتمكن من إزاحة الفيلم الأمريكس «نابليون بونابرت»، من الصدارة بعد 4 أسابيع متتالية في السينمات المصرية.

ايرادات فيلم «Wonka»

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، عن أن فيلم «Wonka» حقق أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت 152 ألفا و831 جنيها، بإجمالي مليون و444 ألفا و16 جنيها، بأول أسبوع عرض، إذ جرى طرحه تزامنَا مع انطلاق موسم أفلام رأس السنة 2024.

أحداث فيلم «Wonka»

وتدور أحداث فيلم «Wonka» حول العديد من المغامرات المثيرة، إذ يصبح بطل العمل الذي يجسده ويلي ونكا، شغوفًا بصناعة الشيكولاتة، وينجح بها بعد مروره بالكثير من الأحداث حتى يصبح مسيطرَا على صناعتها.

الفيلم من بطولة تيموثي شالاميت، هيو جرانت، سالى هوكينز، وآخرين، من تأليف سيمون فارنابي، واخراج بول كينج.