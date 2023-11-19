«الجامعات الخاصة» تكشف قيمة مصروفات الملتحقين الجدد خلال نصف العام الدراسي

أكد الدكتور عبادة سرحان، عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ورئيس جامعة المستقبل، أن هناك عددا من الأماكن الشاغرة بمختلف الكليات ستكون متاحة أمام الطلاب للتقديم عليها خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2023-2024، وذلك بعد إقرار "الأعلى للجامعات" لموعد التقديم، منوهاً إلى أن رسوم التقديم والمصاريف للطلاب في الكليات ستكون بذات قيمة رسوم ومصاريف الفصل الدراسي الأول، سواء في الجامعات الخاصة أو الأهلية، كما أنه لا توجد أي زيادة فيها.

الجامعات: مصاريف الالتحاق في القطاع الأهلي والخاص ستكون بنفس مصاريف التحاق الطلاب في الترم الأول

وأضاف عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأماكن الشاغرة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023 ستكون متاحة بعدد من كليات الطب والصيدلة والهندسة واللغات والإعلام وباقي كليات القطاع الإنساني، وأن التقديم سيكون وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.