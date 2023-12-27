وزير التعليم العالي: أصدرنا برامج جديدة تناسب سوق العمل المحلي والدولي

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، الرؤية الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، التي جرى إطلاقها شهر مارس الماضي، موضحًا أنه عندما أطلقت الاستراتيجية، كانت في حضور 600 عالم وباحث وأعضاء هيئة تدريس وطلاب، وممثلين من كل الجامعات، إذ جرى إطلاق 5 ورش عمل، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس، لوضع الاستراتيجية، وتم تبادل الأفكار والرؤى.

التحديات عن وظائف المستقبل

وأضاف «عاشور»، في تصريحات له على هامش احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة، بحضور عدد من الوزراء، أن الاستراتيجية تناولت التحديات عن وظائف المستقبل، والاحتياجات المحلية والدولية، وتجهيز الخريجين لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة، من خلال برامج مرتقبة، ومن خلال تكامل العناصر المختلفة، أصدرنا برامج جديدة تناسب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح الوزير، أن تطوير منظومة التعليم العالي تناولت دور المستشفيات الجامعية ودور الجامعات في خدمة المجتمع، مشيدًا بدور جامعة القاهرة في خدمة احتياجات الدولة.

لدينا 7 مبادئ بالاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي

وقال وزير التعليم العالى: عندما أطلقنا الاستراتيجية، كان لدينا 7 مبادئ بالاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي، موضحا أن كل المحاور شهدت تحقيق انجازات منذ إطلاقها، مستعرضا التحديات التي يجب العمل عليها، وتحقيق إطار لتكامل مؤسسات التعليم والإطار الإقليمي، وفقا لكل خصائص واحتياجات الإقليم في المستقبل، والأنشطة الاقتصادية.