وزير التعليم العالي يصدر قرارا بإغلاق كيانين وهميين في المنصورة

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق منشأة «أكاديمية السلام الدولية»، في المنصورة، التي تدعى منح الدارسين شهادات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه المهنية في تخصصات (التمريض، تشييد وبناء، تحاليل طبية، سياحة وفنادق، نظم المعلومات، بترول، لغة وترجمة، إدارة أعمال، ضيافة جوية، فنون جميلة)، ومعتمدة من إحدى الجامعات الحكومية.

غلق منشأة «سينا للعلوم الطبية»

كما أصدر الوزير قرارًا آخر بغلق منشأة «سينا للعلوم الطبية»، في المنصورة أيضا، التي تدعى منح الدارسين شهادات دبلوم في عدة مجالات:(التمريض، علم الدواء، الأشعة، التحاليل الطبية)، وذلك بنظام الدراسة لمدة عامين دراسيين بالشقين (العملي ـ النظري) مُعتمدة وموثقة من جهات رسمية.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الكيانات الوهمية

ووجه الدكتور أيمن عاشور، باتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، التي أكدت مخاطبة محافظ الدقهلية؛ لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأتين حال معاودة مُمارسة الأعمال مرة أخرى بعد تنفيذ قرار الغلق.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.