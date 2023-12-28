رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: بدأنا في 2019 بـ4 برامج فقط

قال الدكتور طارق ميخائيل، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إنَّ بداية الجامعة كانت في عام 2019 عندما انطلقت بعدد 4 برامج؛ تكنولوجيا المعلومات وهندسة الميكاترونكس والأوتو ترونكس أو السيارات الكهربائية وأخيرا الطاقة الجديدة والمتجددة.

«ميخائيل»: تلقينا طلبات لتوقيع بروتوكولات من قطاعات مختلفة بالدولة

وأضاف «ميخائيل»، في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الجامعة بدأت بعد عام من إنشائها في تلقي طلبات من قطاعات مختلفة في الدولة، مثل قطاع البترول ممثلة في الهيئة العامة للبترول ومعهد بحوث البترول المصري لتوقيع بروتوكول لبرنامج تكنولوجي قادر على تخريج فنيين استخراج المواد البترولية، وبالفعل تم توقيع البروتوكول، وفي 2020 تم وضع البرنامج الدراسي، وهو نفس ما تم مع تصنيع «الأطراف الصناعية».

احتياجات الدولة المصرية لكوادر بشرية تصنع الأطراف الصناعية

وتابع رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، «الدولة المصرية في أمس الحاجة إلى تخصص تصنيع الأطراف الصناعية وعلى مدى سنوات طويلة لم يتوفر هذا التخصص، بل وحتى وقتنا هذا لا يزال هناك عجز في الكوادر البشرية التي تزاول هذه المهنة».