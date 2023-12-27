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«الخشت»: إنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية الدولية قريبا

كتب:

أحمد أبوضيف
08:01 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة

احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية الدولية، كأول جامعة تكنولوجية دولية، وفقا للضوابط والقواعد العلمية المعمول بها في هذا الشأن.

أوضح «الخشت» في كلمته خلال حفل عيد العلم لجامعة القاهرة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الرئيس السيسي صدق على تخصيص 290 فدانا في مدينة 6 أكتوبر، على طريق الواحات، لإنشاء جامعة القاهرة الأهلية، وجامعة القاهرة التكنولوجية الدولية، خلال الفترة المقبلة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.