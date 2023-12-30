3 نصائح لاستقبال العام الجديد بدون ضغوط.. تقبل ذاتك

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن استقبال العام الجديد يعد من المناسبات الاجتماعية المهمة التي ينتظرها الكثيرون، ولكن قد يصاحبها بعض الضغوط النفسية، خاصة إذا كان الشخص لديه توقعات غير واقعية أو يقارن نفسه بالآخرين.

طرق استقبال العام الجديد بدون ضغوط

وأضاف استشاري الصحة النفسية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة « TeN» أنه هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها استقبال العام الجديد بدون ضغوطات أو مشاكل نفسية، منها:

- وضع توقعات واقعية: من المهم أن يضع الشخص توقعات واقعية لنفسه وللعام الجديد، وأن يتجنب وضع توقعات غير واقعية قد تؤدي إلى الإحباط.

من المهم أن يتقبل الشخص نفسه كما هو

- عدم مقارنة النفس بالآخرين: من المهم أن يتقبل الشخص نفسه كما هو، وأن يتجنب مقارنة نفسه بالآخرين، لأن ذلك قد يؤدي إلى الشعور بالغيرة أو النقص.

- التركيز على الإيجابيات: من المهم أن يركز الشخص على الإيجابيات في حياته، وأن يتجنب التفكير في السلبيات، لأن ذلك سيساعده على استقبال العام الجديد بروح أكثر تفاؤلاً.