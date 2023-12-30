طقس ليلة رأس السنة وأول أيام العام الجديد.. احذر هذه الظاهرة

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق العام الجديد وبسبب المنخفض الجوي الذي تأثرت به البلاد خلال الأيام الأخيرة، أصبح هناك ترقب لحالة الطقس في آخر أيام العام الحالي، وهل ستتاح لهم الفرصة للخروج في ليلة رأس السنة للاحتفال أم لا، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد عن طقس الأيام المقبلة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن الحالة الجوية بداية من السبت وحتى يوم الاثنين المقبل أول أيام العام الجديد، واستمرار ظاهرة جوية وأمطار خفيفة إلى متوسطة.

ماذا يحدث في طقس أول أيام العام الجديد

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، عن طقس أيام السبت، الأحد والاثنين آخر أيام شهر ديسمبر، وبداية شهر يناير، واستمرار انخفاض درجات الحرارة حتى يوم الأربعاء الـ3 من يناير، لتصبح درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية، والصغرى 14 مئوية.

وبالنسبة للحالة الجوية، تستمر ظاهرة الشبورة حتى الثالث من شهر يناير المقبل، مع فرص تساقط أمطار خفيفة، وذلك يومي السبت والأحد الـ30 والـ31 ديسمبر الجاري.

اضرار ظاهرة الشبورة

وخلال تصريحات لـ«الوطن» تحدث الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن أضرار ظاهرة الضباب، قائلاً إنه عبارة عن سحابة منخفضة ازداد تجمّع الماء فيها بسبب المسطحات المائية القريبة، وعندما يختلط الضباب بالهواء الملوث يصبح ضاراً، وذلك لأنه يحمل ملوثات الهواء مثل عوادم السيارات، أدخنة الحرائق والمصانع وغاز أول أكسيد الكربون السام.

وبحسب «بدران»، تتسبب ظاهرة الشبورة المائية أو الضباب في تفاقم حساسية الأنف، بجانب حدوث سيلان من الأنف مع انسداد الأنف وحكة الأنف، مع تفاقم الربو الشعبى وزيادة حدة وتكرار أزمات الصدر التحسسية، والشعور بضيق النفس والسعال المنتج للبلغم.