«الكيانات الشبابية»: المشاركة الكثيفة في الانتخابات الأخيرة تعكس وعي الشعب

قال الدكتور عيد عبد الهادي، عضو الكيانات الشبابية والمتطوعين، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة الأعلى من حيث عدد المشاركين في تاريخ الانتخابات المصرية، موضحا أن تعدد المرشحين وخلفياتهم السياسية المختلفة، جعل من الطبيعي أن يشارك الناس من مختلف ثقافاتهم وخلفياتهم، وأن الأحزاب والإعلام كان لهم دور فعال في تشجيع الناس على النزول والمشاركة بصوتهم.

نزول الشعب بهذه الكثافة دليل على وعيه بالأحداث

وأضاف «عبد الهادي» خلال لقائه في برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «ten»، أن نزول الشعب بهذه الكثافة دليل على وعيه بالأحداث الحالية والوضع المصري، ورغبته في المشاركة ببناء مستقبل أفضل للبلاد.

وأوضح عضو الكيانات الشبابية والمتطوعين، أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات تعكس وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة السياسية، ورغبته في التأثير على القرارات التي تؤثر على حياته اليومية، مشيرا إلى أن المشاركة السياسية حق للمواطن، وواجب عليه أن يمارسه من أجل بناء دولة ديمقراطية قوية.