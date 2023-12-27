عبد المنعم سعيد: الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة قد تحدث شرخا داخل البلاد

قال عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشورى، إن عام 2023، لم يكن يحتوي على أخبار طيبة، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على غزة.

وأضاف «سعيد»، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على شاشة «ten»، أنَّ الصين أصبحت قوة منافسة في 2023، وإن كانت غير متحمسة للعب دور القوة العظمى، وهذا وضح في أزمة غزة بصورة كبيرة، كما أن هذا العام شهد بداية صعود الهند كقوة اقتصادية كُبرى.

وتابع المفكر السياسي، أنَّ الذكاء الصناعي في عام 2023 بدأت تطبيقاته تزيد، ومن المتوقع أن يتطور بصورة كبيرة خلال عام 2024 بصورة كبيرة جدًا، ومن المتوقع أن تعتمد عليه الكثير من الشركات في تنفيذ بعض الوظائف.

وأشار إلى أن الانتخابات الأمريكية ستبدأ في نوفمبر المقبل، لكن إشكاليات هذه الانتخابات تعتبر فارقة بالنسبة للدولة الأمريكية تاريخيًا، فتجربة الانتخابات الأمريكية طوال السنوات السابقة، لم تشهد دخول رئيس أمريكي سابق السجن بسبب ممارسته خلال فترة رئاسته الأولى، وهذا قد يحدث شرخ كبير في الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن استمرار المسيرة الإصلاحية في مصر أمر جيد، خاصة أن المحيط الإقليمي يزداد تزمتًا، وقد نشهد خلال عام 2024 تكون كتلة للدول الإصلاحية، مع احتمالات أن تتحول قطاع غزة إلى حرب إقليمية، ونواة هذا التكتل مصر والأردن والسعودية والإمارات.