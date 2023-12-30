انتظام امتحانات الترم الأول لصفوف النقل الثانوي الأزهري في الشرقية
كتب:
نظيمة البحرواي
11:12 ص | السبت 30 ديسمبر 2023
جانب من الامتحانات
تابع الدكتورالسيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، صباح اليوم السبت، انطلاق امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري.
تشكيل لجان لتنظيم دخول الطلاب للجان
وأشار رئيس منطقة أزهر الشرقية إلى تجهيز اللجان وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها بالتعاون مع مديرية الأمن، وتشكيل لجان أمن بالمعاهد لتنظيم دخول الطلاب للجان، والكشف عن وسائل الغش، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة؛ بالتعاون مع مديرية الصحة ، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.
الالتزام بتعليمات خاصة بالامتحانات
وأضاف رئيس المنطقة، أنه تم التنبيه على رؤساء لجان الامتحانات بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، والتأكد من انضباط سير الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير المناخ المناسب والهدوء لأبنائنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.
ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي امتحان اليوم الأول في مادتي الفقه وعلم النفس، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر وحساب المثلثات، أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي فيؤدون الامتحان في مادتي الفقه والعروض والقافية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر.